Crise na segurança afeta doação de sangue no Estado

A paralisação das atividades da Polícia Militar no Espírito Santo também interfere na doação de sangue no Estado, diante do receio de muitas pessoas em saírem às ruas. Uma base do Hemocentro foi montada, no pátio da Chefatura de Polícia Civil nesta quinta-feira (9), devido ao baixo estoque nos bancos de sangue. Nesta sexta (10), o ônibus do Hemoes estará novamente, na Chefatura de Polícia, das 8h às 13h.
O médico Thales Gouveia Limeira, corregedor do Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) e especialista em Hematologista e Hemoterapeuta, fala sobre as principais dificuldades na hora da realização da doação de sangue e também sobre a importância da mobilização das pessoas em torno da atividade. Ele alerta que, nos últimos dias, pessoas baleadas e esfaqueadas estão precisando de sangue.
Entrevista - Patricia Vallim - Thales Gouvea - 09-02-17.mp3