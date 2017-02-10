Crise na segurança afeta doação de sangue no Estado

A paralisação das atividades da Polícia Militar no Espírito Santo também interfere na doação de sangue no Estado, diante do receio de muitas pessoas em saírem às ruas. Uma base do Hemocentro foi montada, no pátio da Chefatura de Polícia Civil nesta quinta-feira (9), devido ao baixo estoque nos bancos de sangue. Nesta sexta (10), o ônibus do Hemoes estará novamente, na Chefatura de Polícia, das 8h às 13h.