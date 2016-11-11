Crise hídrica: produção agrícola capixaba não deve apresentar crescimento em 2017

A safra brasileira deve fechar 2017 com uma produção de 209,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, 13,9% acima da safra prevista para este ano. Segundo o primeiro prognóstico para a safra de 2017, divulgado na última quinta-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o maior aumento deverá ocorrer no Nordeste (51%). A previsão é que o Sudeste tenha um crescimento de 10,3%.

Todavia, o Espirito Santo tem suas particularidades devido à grave crise hídrica. Segundo o que aponta o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Otaciano Neto, em entrevista ao programa CBN Cotidiano. "A previsão é de manutenção da produção de 2016, que é a metade do que foi produzido em 2014 e 2013. Então vai ser muito ruim para o produtor rural".

O secretário destaca que nos últimos quinze anos se investiu muito em tecnologia e inovação, colocando, por exemplo, o Espírito Santo em segundo lugar entre os estados que mais irrigam ano Brasil, "e irrigar significa aumentar a produtividade por hectare de terra", explica Otaciano. Porém, ele lamenta que apesar desses investimentos, o Estado não apostou em recuperação dos recursos naturais, com isso, três anos seguidos de seca houve um colapso dos recursos e "esse modelo de desenvolvimento que é o grande desafio para a gente pensar de agora em diante", ressalta. Ouça: