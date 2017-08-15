Crise fiscal atinge 74,2% dos municípios do Espírito Santo

As dificuldades para a administração dos recursos públicos é uma realidade para 41 cidades do Espírito Santo, conforme o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), que avalia como são administrados os tributos pagos pela sociedade. Entre os dez melhores do ranking capixaba estão Aracruz, Vila Velha, Itapemirim, Vitória, Marataízes, Rio Novo do Sul, Cariacica, Itarana, Conceição da Barra e Guarapari, nessa ordem, de acordo com o coordenador de Estudos Econômicos do Sistema Firjan, Jonathas Goulart.