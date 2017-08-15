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Crise fiscal atinge 74,2% dos municípios do Espírito Santo

Levantamento é da Firjan. Aracruz é o município com o maior destaque positivo; Ibatiba é o pior resultado capixaba

Publicado em 15 de Agosto de 2017 às 12:52

Publicado em 

15 ago 2017 às 12:52
As dificuldades para a administração dos recursos públicos é uma realidade para 41 cidades do Espírito Santo, conforme o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), que avalia como são administrados os tributos pagos pela sociedade. Entre os dez melhores do ranking capixaba estão Aracruz, Vila Velha, Itapemirim, Vitória, Marataízes, Rio Novo do Sul, Cariacica, Itarana, Conceição da Barra e Guarapari, nessa ordem, de acordo com o coordenador de Estudos Econômicos do Sistema Firjan, Jonathas Goulart.
Serra ficou na 21ª posição e Viana na 33ª. Entre os piores: Mimoso do Sul, Guaçuí, Mantenópolis, Bom Jesus do Norte, Santa Teresa, Irupi, Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, São Mateus e Ibatiba com a pior colocação. Confira aqui a pesquisa completa.
Entrevista - Patricia Vallim - Jonathan Goulart - 15-08-17

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