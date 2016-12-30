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RETROSPECTIVA 2016

Crise financeira impactou as vendas de veículos novos no Espírito Santo

De acordo com o Sincodives, a queda nas vendas de veículos já ocorre desde o ano de 2014 e se acentuou em 2015

Publicado em 30 de Dezembro de 2016 às 13:47

Publicado em 

30 dez 2016 às 13:47
A crise financeira tem impactado as vendas de veículos novos no Espírito Santo. Somente nos três primeiros meses de 2016 foram vendidos 13.132 automóveis. No mesmo período de 2015, o número de vendas foi de 20.303.
De acordo com o diretor do Sindicato dos Concessionários de Espírito Santo (Sincodives), José Francisco Costa, a queda nas vendas de veículos (automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas) já ocorre desde o ano de 2014 e se acentuou em 2015.
Retrospectiva 2016 - Jose Francisco Costa - 30-12-16

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