Crise financeira impactou as vendas de veículos novos no Espírito Santo

A crise financeira tem impactado as vendas de veículos novos no Espírito Santo. Somente nos três primeiros meses de 2016 foram vendidos 13.132 automóveis. No mesmo período de 2015, o número de vendas foi de 20.303.
De acordo com o diretor do Sindicato dos Concessionários de Espírito Santo (Sincodives), José Francisco Costa, a queda nas vendas de veículos (automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas) já ocorre desde o ano de 2014 e se acentuou em 2015.
Retrospectiva 2016 - Jose Francisco Costa - 30-12-16