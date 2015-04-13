Crise econômica revela novo verbete: estagflação

Um dos combustíveis para as manifestações que se espalharam pelo País mês passado e ontem é o fraco desempenho da economia brasileira em 2014. Se não bastasse, temos também inflação em alta neste início de 2015. O presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araújo, nos explica que, por isso, vivemos um quadro econômico chamado de estagflação. Saiba como se deu esse cenário negativo, como a economia capixaba se comporta diante da turbulência e o que você, ouvinte, pode fazer até a maré ruim acabar.