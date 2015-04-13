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Crise econômica revela novo verbete: estagflação

O presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araújo, nos explica que vivemos um quadro econômico que conjuga inflação em alta e crescimento em baixa

Publicado em 13 de Abril de 2015 às 16:36

Publicado em 

13 abr 2015 às 16:36
Um dos combustíveis para as manifestações que se espalharam pelo País mês passado e ontem é o fraco desempenho da economia brasileira em 2014. Se não bastasse, temos também inflação em alta neste início de 2015. O presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araújo, nos explica que, por isso, vivemos um quadro econômico chamado de estagflação. Saiba como se deu esse cenário negativo, como a economia capixaba se comporta diante da turbulência e o que você, ouvinte, pode fazer até a maré ruim acabar.
Eduardo Araujo - 13-04-14 (17 18).mp3

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