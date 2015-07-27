Crise econômica gera mais 'bicos' e pechinchas

A crise econômica leva o brasileiro a fazer 'bicos" e pechinchar mais. Esta é a conclusão da uma pesquisa do Instituto Data Popular. Ela mostra que 78% dos brasileiros declararam pechinchar mais, atualmente, um resultado entre 19 e 35 pontos superior ao de outros países analisados como México, Chile, Argentina e Uruguai.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o presidente do Data Popular, Renato Meirelles, explicou que a boa notícia é de que estes ensinamentos vieram para ficar, mesmo após a crise. O levantamento revela ainda que 92% dos brasileiros da classe C fazem mais economia, 81% comparam mais os preços e 62% procuram novas marcas.

A classe C tem adotado medidas próprias para enfrentar os momentos de incertezas econômicas. Quando a situação financeira piora, essa parcela da população tem menos recursos financeiros para se proteger porque tem menos crédito e poupança que as classes A e B. Clique abaixo e ouça.