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ECONOMIA

Crise econômica gera mais 'bicos' e pechinchas

Constatação está em pesquisa do Instituto Data Popular. O levantamento mostra que quase 80% dos brasileiros passaram a pechinchar mais nos últimos tempo

Publicado em 27 de Julho de 2015 às 14:36

Publicado em 

27 jul 2015 às 14:36
A crise econômica leva o brasileiro a fazer 'bicos" e pechinchar mais. Esta é a conclusão da uma pesquisa do Instituto Data Popular. Ela mostra que 78% dos brasileiros declararam pechinchar mais, atualmente, um resultado entre 19 e 35 pontos superior ao de outros países analisados como México, Chile, Argentina e Uruguai.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o presidente do Data Popular, Renato Meirelles, explicou que a boa notícia é de que estes ensinamentos vieram para ficar, mesmo após a crise. O levantamento revela ainda que 92% dos brasileiros da classe C fazem mais economia, 81% comparam mais os preços e 62% procuram novas marcas.
A classe C tem adotado medidas próprias para enfrentar os momentos de incertezas econômicas. Quando a situação financeira piora, essa parcela da população tem menos recursos financeiros para se proteger porque tem menos crédito e poupança que as classes A e B. Clique abaixo e ouça.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Meirelles - 27-07-15

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