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ENTREVISTA

Crise e falta de planejamento levaram ao fechamento de empresas, aponta Sebrae

É necessário que o futuro empreendedor analise o mercado, se planeje financeiramente para a abertura do negócio

Publicado em 17 de Janeiro de 2017 às 12:33

Publicado em 

17 jan 2017 às 12:33
Os números chamam a atenção: a chamada taxa de "mortalidade" de empresas, divulgada a cada dois anos pelo Sebrae, cresceu durante a atual recessão econômica enfrentada pelo país. Dos 1,8 milhão de empreendimentos lançados em 2014, 600 mil (ou 33% deles) estarão fechados até o final deste ano.
Segundo a analista do Sebrae da Unidade de Atendimento Individual de Vitória, Jessika Tristão, além da recessão a falta de planejamento dos pequenos empresários, em muitos casos, leva ao fechamento destes estabelecimentos. "Muitas das vezes, a pressa e o despreparo levam ao fechamento das nossas empresas", explica.
Como orientação, a analista destaca que é necessário que o futuro empreendedor analise o mercado, se planeje financeiramente para a abertura do negócio e busque orientação junto a profissionais da área.
Entrevista - Patricia Vallim - Jessika Tristão - 17-01-17

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