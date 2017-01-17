Crise e falta de planejamento levaram ao fechamento de empresas, aponta Sebrae

Os números chamam a atenção: a chamada taxa de "mortalidade" de empresas, divulgada a cada dois anos pelo Sebrae, cresceu durante a atual recessão econômica enfrentada pelo país. Dos 1,8 milhão de empreendimentos lançados em 2014, 600 mil (ou 33% deles) estarão fechados até o final deste ano.

Segundo a analista do Sebrae da Unidade de Atendimento Individual de Vitória, Jessika Tristão, além da recessão a falta de planejamento dos pequenos empresários, em muitos casos, leva ao fechamento destes estabelecimentos. "Muitas das vezes, a pressa e o despreparo levam ao fechamento das nossas empresas", explica.

Como orientação, a analista destaca que é necessário que o futuro empreendedor analise o mercado, se planeje financeiramente para a abertura do negócio e busque orientação junto a profissionais da área.