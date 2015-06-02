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Crise degrada empregos com melhores salários

Conclusão está em pesquisa que revela as ocupações que mais contrataram neste ano e as com maior número de demissões

Publicado em 02 de Junho de 2015 às 14:56

Publicado em 

02 jun 2015 às 14:56
De janeiro a abril deste ano, a crise no mercado de trabalho já eliminou 137 mil postos de trabalho no Brasil. Fazendo com que a geração de empregos recuasse ao nível de 1999. Um levantamento feito pelo consultor Rodolfo Torelly, do site especializado Trabalho Hoje, e pós-graduado em Economia do Trabalho, revela as ocupações que mais contrataram neste ano e as com maior número de demissões. A conclusão é que a crise está levando à destruição de empregos com melhores salários, em cargos intermediários de chefias, como gerentes e supervisores.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodolfo Torelly - 02-06-15

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