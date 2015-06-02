Crise degrada empregos com melhores salários

De janeiro a abril deste ano, a crise no mercado de trabalho já eliminou 137 mil postos de trabalho no Brasil. Fazendo com que a geração de empregos recuasse ao nível de 1999. Um levantamento feito pelo consultor Rodolfo Torelly, do site especializado Trabalho Hoje, e pós-graduado em Economia do Trabalho, revela as ocupações que mais contrataram neste ano e as com maior número de demissões. A conclusão é que a crise está levando à destruição de empregos com melhores salários, em cargos intermediários de chefias, como gerentes e supervisores.