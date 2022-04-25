Crise de ansiedade coletiva acende alerta: o que o fenômeno pode indicar?

No início deste mês, em Pernambuco, vinte e seis alunos de uma escola de ensino médio passaram mal ao mesmo tempo. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os estudantes apresentavam sintomas como falta de ar, tremores e crise de choro, o que foi classificado como uma crise de ansiedade coletiva.
O que pode desencadear uma questão de saúde mental coletiva? Neste caso, qual é o papel da escola? E dos pais? Quem responde é a médica psiquiatra Letícia Mameri Trés, coordenadora da Comissão de Psiquiatria do Trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e doutoranda pela Universidade do Porto (Portugal), em entrevista à CBN Vitória. Ouça!
Entrevista - José Carlos Schaeffer - Letícia Mameri Trés - 13.56s - 25-04-22