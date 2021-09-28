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Criolipólise: o que é e os riscos do procedimento que deixou Linda Evangelista "desfigurada"

Quem explica é a médica dermatologista, Pauline Lyrio

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 11:45

Publicado em 

28 set 2021 às 11:45
Criolipólise
Criolipólise Crédito: Divulgação
Um tema que chamou a atenção nos últimos dias é o caso da supermodelo canadense Linda Evangelista que revelou nas redes sociais que um efeito colateral raro da criolipólise, a hiperplasia adiposa paradoxal (HAP), a deixou “permanentemente deformada”. O procedimento, que visa reduzir as células de gordura, teve um efeito contrário, aumentando a região submetida ao tratamento. "Desenvolvi hiperplasia adiposa paradoxal ou HAP, um risco que não conhecia antes de me submeter aos procedimentos", disse ela na quarta-feira em uma postagem em sua conta pessoal no Instagram. Na mesma rede social, Evangelista também revelou que vai processar a empresa que realizou o tratamento. Mas, afinal, o que é esse procedimento? Quais seus riscos? Em entrevista à CBN Vitória, a dermatologista Pauline Lyrio, pós-graduanda em Cosmiatria e Procedimentos Estéticos pelo Albert Einstein e especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), fala sobre assunto!
De acordo com a Sociedade de Dermatologia, a criolipólise é um "procedimento não invasivo (sem cortes) e clinicamente testado que reduz camadas de gordura em áreas difíceis (abdome, flancos, região interna da coxa, gordura das costas e submentoniana). O aparelho utilizado possui ventosas (aplicadores) de diversos tamanhos e a escolha do aplicador dependerá da quantidade de gordura e da área corporal a ser tratada". Além disso, "as contraindicações são mínimas: gestação, hérnia no local, urticária ao frio e crioglobulinemia (doenças relacionadas ao frio, pois se trata de uma técnica que tem como base o congelamento). Importante: pacientes com diabetes, problemas cardíacos ou com outras contraindicações para cirurgia podem se submeter à criolipólise", informa. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pauline Lyrio - 28-09-21.mp3

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