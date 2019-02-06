"Criminosos devem ter a certeza do castigo", avalia especialista

Apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o projeto de lei Anticrime tem o objetivo de ter mais efetividade no combate a três frentes principais: corrupção; crime organizado e crimes violentos. O texto, que ainda precisa passar por apreciação do Congresso Nacional, prevê punições mais rigorosas e mudanças na legislação vigente. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado e professor Danilo de Araújo Carneiro, avalia que o endurecimento das penas historicamente não contribuiu para a redução dos crimes. Na opinião do especialista, corruptos devem ter a certeza do castigo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Danilo de Araújo Carneiro - 06-02-19

Confira algumas mudanças previstas com o projeto

Caixa 2

Como é: Os casos são julgados como falsidade ideológica eleitoral. Já considerado crime por omitir declarações em documento público ou particular para fins eleitorais, estipula a reclusão de até três anos.

Proposta: Define o crime de Caixa 2. Pelo projeto, será crime arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral. A pena no projeto prevê reclusão de dois a cinco anos, se não houver crime mais grave.

Prisão após segunda instância

Como é: Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a prisão após segunda instância é possível, mas ações no tribunal visam mudar o entendimento. Essas ações pedem que as prisões após segunda instância sejam proibidas em razão do princípio da presunção da inocência. O STF marcou o julgamento do caso para abril deste ano.

Proposta: A condenação em segunda instância já permite o início da execução da pena. O texto afirma que o princípio da presunção da inocência não impedirá a prisão após condenação em segunda instância.

Crimes contra a administração pública

Como é: Pela legislação em vigor, o regime fechado só é aplicado para condenações acima de 8 anos.