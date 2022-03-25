Criminosos clonam chip de celular para aplicar golpe: saiba como se proteger

Usando dados pessoais vazados na internet ou contando com a ajuda de funcionários de empresas terceirizadas das operadoras de telefonia, criminosos estão clonando chips de linhas telefônicas de celulares. O golpe conhecido como SIM Swap começa quando o bandido tem acesso aos dados pessoais da vítima como RG, CPF e endereço. Com essas informações, o suspeito entra em contato com a operadora, geralmente, por meio de ligação telefônica. Como se fosse o cliente, o golpista alega que o chip está com problema e solicita a atualização para outro dispositivo. Após a conclusão do serviço, o bandido passa a ter controle da linha e pode ter acesso às redes sociais e outros aplicativos. O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, explica que quando o criminoso tem domínio do chip, recebe as mensagens destinadas ao número clonado, inclusive, aquelas de autenticação das redes sociais. Em entrevista à CBN Vitória, ele orienta como se proteger desse tipo de golpe.