"Criminoso ostentando arma em via pública não será tolerado", diz PM

A Polícia Militar realizou, na tarde desta segunda-feira (3), uma operação na região do Bairro da Penha, Andorinhas e Itararé, em Vitória. O objetivo foi inibir e reprimir ações ilícitas nesses bairros. Além dos militares do 1º Batalhão, a operação conta com apoio da Força Tática, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e dois helicópteros do NOTAer.