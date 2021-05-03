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ANDORINHAS NA MIRA

"Criminoso ostentando arma em via pública não será tolerado", diz PM

O entrevistado é o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:44
Coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Militar realizou, na tarde desta segunda-feira (3), uma operação na região do Bairro da Penha, Andorinhas e Itararé, em Vitória. O objetivo foi inibir e reprimir ações ilícitas nesses bairros. Além dos militares do 1º Batalhão, a operação conta com apoio da Força Tática, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e dois helicópteros do NOTAer.
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Douglas Kauss - 03-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), afirmou que a corporação vai aumentar o número de operações até prenderem os líderes do tráfico e disse que "criminoso portando arma em via pública não será tolerado". Ouça.

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