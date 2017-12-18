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Crimes praticados por adolescentes preocupam no ES

Publicado em 18 de Dezembro de 2017 às 18:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 dez 2017 às 18:54
Reportagem de A Gazeta, desta segunda-feira (18), aponta que os crimes praticados por adolescentes possuem ligação com a guerra entre gangues que disputam o tráfico de drogas em regiões como a Serra, por exemplo. A apuração da repórter Glacieri Carrareto trouxe a história de um adolescente de 14 ano que tem um “currículo criminal” com a acusação de cinco assassinatos. O debate em torno do envolvimento de adolescentes no mundo do crime preocupa e, nesta edição do CBN Cotidiano, você acompanha a um debate sobre o tema com a participação do delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra, e o advogado criminalista, Renan Salles. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Delegado Rodrigo - 18-12-17.mp3
Reportagem especial - "Aos 14 anos, adolescente já matou cinco pessoas" - Glacieri Carrareto
ESPECIAL - GLACIERI CARRARETO - Aos 14 anos, adolescente já matou cinco pessoas - 5.32s - 18-12-17

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