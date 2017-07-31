"Crimes apurados pela Lava Jato correm risco de prescrição"

Responsável pela investigação originária do escândalo de corrupção na Petrobrás, com a Operação Lava Jato, o delegado da Polícia Federal Márcio Adriano Anselmo fala com exclusividade à rádio CBN Vitória sobre os trabalhos da força-tarefa, na qual esteve há frente por dois anos e em cinco fases.
Atualmente à frente da Corregedoria da Superintendência da Polícia Federal, no Espírito Santo, Marcio Anselmo, diz que a morosidade com que tramitam as investigações em instâncias superiores pode levar à prescrição de crimes de inúmeros dos investigados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Márcio Anselmo - 31-07-17