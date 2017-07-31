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"Crimes apurados pela Lava Jato correm risco de prescrição"

Márcio Adriano Anselmo esteve há frente por dois anos e coordenou cinco fases da operação

Publicado em 31 de Julho de 2017 às 13:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 jul 2017 às 13:07
Responsável pela investigação originária do escândalo de corrupção na Petrobrás, com a Operação Lava Jato, o delegado da Polícia Federal Márcio Adriano Anselmo fala com exclusividade à rádio CBN Vitória sobre os trabalhos da força-tarefa, na qual esteve há frente por dois anos e em cinco fases.
Atualmente à frente da Corregedoria da Superintendência da Polícia Federal, no Espírito Santo, Marcio Anselmo, diz que a morosidade com que tramitam as investigações em instâncias superiores pode levar à prescrição de crimes de inúmeros dos investigados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Márcio Anselmo - 31-07-17

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