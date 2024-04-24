Crime no Sambão: equipe de nova perícia também identificou milícia no ES

A perícia que apontou quem foi o executor do jovem Pedro Henrique Crizanto, 20 anos, promovendo uma reviravolta na investigação do seu assassinato, foi realizada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A equipe foi a mesma que, em 2022, ajudou a identificar seis pessoas de um grupo que se intitulava como "La Liga" e que foram denunciados por suposta atuação em milícia. Nos dois casos eles lançaram mão de recursos e tecnologias que, além de revelar envolvidos nos atos criminosos, ajudaram a compreender como os fatos ocorreram. No primeiro, do grupo "La Liga", eles usaram de redes sociais a medição de passos por sensor telefônico para chegar a identificação dos criminosos. Já no assassinato do jovem de 20 anos, filho de Patrícia Crizanto, eles conseguiram separar trechos das imagens de um vídeo, permitindo entender a dinâmica do crime e quem de fato havia atirado em Pedro. De acordo com o promotor Rodrigo Monteiro, que atua nos dois casos, há a possibilidade de que as ferramentas e as técnicas adotadas pela equipe do Rio sejam trazidas para o Estado. Relata que visitou a unidade acompanhado de outros quatro promotores, incluindo Francisco Berdeal, que vai assumir em maio a chefia do MPES. Os detalhes você confere na participação da comentarista Vilmara Fernandes.