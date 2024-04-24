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Justiça, Segurança e Cidadania

Crime no Sambão: equipe de nova perícia também identificou milícia no ES

Ouça a participação da comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 12:08

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

24 abr 2024 às 12:08
Morte no sambão
Morte no sambão Crédito: Arte - Geraldo Neto
 A perícia que apontou quem foi o executor do jovem Pedro Henrique Crizanto, 20 anos, promovendo uma reviravolta na investigação do seu assassinato, foi realizada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A equipe foi a mesma que, em 2022, ajudou a identificar seis pessoas de um grupo que se intitulava como "La Liga" e que foram denunciados por suposta atuação em milícia. Nos dois casos eles lançaram mão de recursos e tecnologias que, além de revelar envolvidos nos atos criminosos, ajudaram a compreender como os fatos ocorreram. No primeiro, do grupo "La Liga", eles usaram de redes sociais a medição de passos por sensor telefônico para chegar a identificação dos criminosos. Já no assassinato do jovem de 20 anos, filho de Patrícia Crizanto, eles conseguiram separar trechos das imagens de um vídeo, permitindo entender a dinâmica do crime e quem de fato havia atirado em Pedro. De acordo com o promotor Rodrigo Monteiro, que atua nos dois casos, há a possibilidade de que as ferramentas e as técnicas adotadas pela equipe do Rio sejam trazidas para o Estado. Relata que visitou a unidade acompanhado de outros quatro promotores, incluindo Francisco Berdeal, que vai assumir em maio a chefia do MPES. Os detalhes você confere na participação da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 24-04-24 .mp3

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