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MORTE DOS IRMÃOS KAUÃ E JOAQUIM

Crime mais bárbaro já registrado no ES, diz secretário

Após 31 dias de investigação, secretário de Segurança Nylton Rodrigues ressalta que o trabalho da perícia foi muito importante para elucidar o crime

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mai 2018 às 11:53
"Este foi o crime mais bárbaro já registrado no Espírito Santo". Assim avalia o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, sobre a morte dos irmãos Kauã e Joaquim, que foram estuprados, agredidos e queimados vivos em Linhares, no norte do Estado, no dia 21 de abril. Após 31 dias de investigação, Nylton Rodrigues ressalta que o trabalho da perícia foi muito importante para elucidar o crime e entre as apurações está a que apontou que o incêndio na residência onde estavam as crianças foi provocado por ação humana e com a utilização de um agente acelerador derivado do petróleo. Um outro exame importante foi o realizado da análise das vísceras das crianças, que confirmou que ambas haviam sido estupradas. A utilização do reagente conhecido como luminol também pode confirmar que os meninos foram agredidos antes de serem mortos.   
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Nylton Rodrigues - 24-05-18

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