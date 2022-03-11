Crianças vacinadas com Coronavac não apresentam efeitos adversos moderados ou graves

Ampola da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan Crédito: Fernando Madeira

Intitulada "Eficácia, Imunogenicidade e Segurança da Vacina Inativada (Coronavac) contra Sars-Cov-2 em Crianças e Adolescentes", o estudo batizado como Projeto Curumim – realizado por pesquisadores do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes) – sinaliza para resultados positivos. Até agora, cerca de 1.000 crianças e adolescentes, com idades de 3 a 17 anos, já se vacinaram para o estudo e nenhuma delas apresentou efeitos adversos moderados ou graves. Em entrevista à CBN Vitória, a médica e pesquisadora do projeto, Ana Paula Burian, fala sobre o tema!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Buriam - 11-03-22

A equipe de cientistas que realiza o projeto está aceitando novos voluntários até o próximo dia 18. Os pais que estão interessados em participar da pesquisa podem agendar pelo site https://curumim.es.gov.br/cidadao/. Vale lembrar que os dados pessoais fornecidos para o projeto serão usados apenas para fins da pesquisa e não serão divulgados, preservando a identidade. Os participantes serão acompanhados pela equipe de pesquisa, composta por médicos pediatras, infectologistas, pneumologistas, pesquisadores e enfermeiros especializados em vacinas em crianças e adultos. Também terão acesso a exames laboratoriais que não são feitos de rotina.

A pesquisa:

Verificar a eficácia, segurança e a produção de anticorpos (proteínas de defesa) e células de defesa nas crianças e adolescentes, após a administração de duas doses da vacina Coronavac, e comparar com a vacina da Pfizer. Podem participar do estudo crianças e adolescentes, com idade de 3 a 17 anos, que ainda não tenham recebido nenhuma dose de vacina para Covid-19.

Efeitos colaterais podem ocorrer, porém leves e de curta duração. Os mais comuns são dor, vermelhidão, inchaço ou coceira onde a injeção é aplicada, cansaço ou indisposição geral, calafrios ou febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas juntas, enjoos e dor de barriga, perda de apetite e suores excessivos. Efeitos colaterais sérios são raros.