Crianças são mais propensas a traumatismos em acidentes de trânsito

Os acidentes de trânsito são a nona maior causa de mortes no mundo, segundo dados contabilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, nasceu o Movimento Maio Amarelo, dedicado à segurança no trânsito. Neste ano, o tema da campanha é “Juntos Salvamos Vidas”. A principal ideia é mostrar que, independente do que se escolhe como profissão, todos podem salvar vidas. E o ambiente para isso é no trânsito. "Se fizermos o que é certo, correto, seguindo as regras, todos nós podemos salvar vidas", aponta a organização da campanha.