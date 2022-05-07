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Maio Amarelo

Crianças são mais propensas a traumatismos em acidentes de trânsito

Quem explica é o médico neurocirurgião pediátrico Ricardo Santos de Oliveira

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 11:17

Publicado em 

07 mai 2022 às 11:17
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros Crédito: Getty Images
Os acidentes de trânsito são a nona maior causa de mortes no mundo, segundo dados contabilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, nasceu o Movimento Maio Amarelo, dedicado à segurança no trânsito. Neste ano, o tema da campanha é “Juntos Salvamos Vidas”. A principal ideia é mostrar que, independente do que se escolhe como profissão, todos podem salvar vidas. E o ambiente para isso é no trânsito. "Se fizermos o que é certo, correto, seguindo as regras, todos nós podemos salvar vidas", aponta a organização da campanha.
Em entrevista à CBN Vitória, o médico neurocirurgião pediátrico Ricardo Santos de Oliveira chama atenção para o cuidado especial com crianças no trânsito. “As crianças apresentam fragilidades diferentes dos adultos, como por exemplo a estrutura óssea na cabeça e, nos bebês, a fontanela (moleira). As características ósseas e o processo natural de desenvolvimento do andar e do equilíbrio tornam as crianças mais predispostas a traumatismos, especialmente na cabeça, levando frequentemente a procurar atendimento médico”. Ele detalha o que são, como reconhecer os sinais e algumas medidas práticas para evitar acidentes de trânsito que podem causar traumatismos cranioencefálicos. Ouça:
Diony Silva entrevista Ricardo Santos Oliveira - 07/05/2022

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