Crianças são mais conectadas, mas pais devem preservar o diálogo

Em 12 de outubro é comemorado o Dia das Criança. A data vem acompanhada de reflexão sobre as condições de vida das crianças ao redor do país. Em meio a influência das mídias sociais, dos novos grupos de comportamento e de novas formações familiares, como pode-se dizer que podemos preservar a infância? Quais as reflexões em torno das chamadas “novas” crianças? Para analisar esse cenário, convidamos a psicóloga e psicoterapeuta infanto-juvenil, Débora Monteiro Coelho, para falar do tema.