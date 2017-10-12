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ENTREVISTA

Crianças são mais conectadas, mas pais devem preservar o diálogo

Especialista fala sobre a "nova criança", que já tem desenvoltura com manuseio de equipamentos eletrônicos, mas que precisa de limites e atenção da família

Publicado em 12 de Outubro de 2017 às 14:10

Publicado em 

12 out 2017 às 14:10
Em 12 de outubro é comemorado o Dia das Criança. A data vem acompanhada de reflexão sobre as condições de vida das crianças ao redor do país. Em meio a influência das mídias sociais, dos novos grupos de comportamento e de novas formações familiares, como pode-se dizer que podemos preservar a infância? Quais as reflexões em torno das chamadas “novas” crianças? Para analisar esse cenário, convidamos a psicóloga e psicoterapeuta infanto-juvenil, Débora Monteiro Coelho, para falar do tema.
Entrevista - Fabio Botacin - Débora Monteiro Coelho - 12-10-17

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