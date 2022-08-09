Crianças pedintes nas ruas: é certo dar dinheiro ou esmolas?

Nos últimos dias ouvintes da CBN Vitória têm relatado uma incidência maior de crianças nas ruas e avenidas de Vitória pedindo dinheiro ou vendendo doces em semáforos, por exemplo. E para quem tem notado a presença cada vez mais frequente de crianças nessa situação, o que deve ser feito? Na maioria dos casos há adultos por trás do pedido de esmola? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária de Assistência Social da prefeitura de Vitória, Cinthya Schulz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Em nota, a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, informou que, "dentro da estrutura do Sistema Único de Assistência Social (Suas), cabe ao Estado o papel de monitorar as ações e oferecer suporte técnico aos municípios, no que tange ao Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca). À instancia estadual também cabe a transferência de recursos aos municípios".
Entrevista - Aurelio de Freitas - Cinthya Schulz - 09-08-22