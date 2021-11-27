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Crianças e adolescentes também podem se beneficiar das telas

Mas é preciso supervisão e controle. Quem explica é o psicólogo Cristiano Nabuco

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 nov 2021 às 11:27
Criança, tela, tablet, tecnologia, exposição às telas
Criança, tela, tablet, tecnologia, exposição às telas Crédito: Pexels
Apesar do tempo que as crianças gastam em frente às telas ser uma preocupação para pais e autoridades de saúde, há benefícios para esse público. As novas tecnologias permitem o acesso a uma gama de conhecimentos, além de ajudarem no desenvolvimento do raciocínio espacial e na resposta a estímulos. É o que explica o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista à CBN Vitória. Ele aponta até onde vão esses benefícios e como os pais podem ter o controle da quantidade ideal do tempo de tela para os pequenos. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cristiano Nabuco - 27-11-21.mp3

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