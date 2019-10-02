Crianças e adolescentes podem viajar sem autorização judicial

Uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça dispensa de autorização judicial menores de 16 anos que queiram viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis pelo território nacional. É preciso apenas a autorização dos pais, com documento com firma reconhecida em cartório ou escritura pública.

Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (02), a juíza coordenadora das Varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Patrícia Neves, explicou as principais mudanças. Acompanhe:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Patrícia Neves - 02-10-19

De acordo com o texto, não será exigida autorização judicial para viagem de crianças ou adolescentes em território nacional nas seguintes situações.

O QUE DIZ A RESOLUÇÃO?

[Fonte: CNJ]

Resolução Nº 295 de 13/09/2019

Art. 1º Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Art. 2º A autorização para viagens de criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do território o nacional não será exigida quando:

I – tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade federativa ou incluída na mesma região metropolitana; e

II – a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado:

a) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; e

b) de pessoa maior, expressamente autorizada por mãe, pai, ou responsável, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade.

III – a criança ou o adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade; e

IV – a criança ou adolescente menor de 16 anos apresentar passaporte válido e que conste expressa autorização para que viajem desacompanhados ao exterior.

Art. 3º Os documentos de autorizações dadas por genitores ou responsáveis legais deverão discriminar o prazo de validade, compreendendo-se, em caso de omissão, que a autorização é válida por dois anos.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.