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Saúde

Crianças e adolescentes podem fazer uso de maquiagem?

Ouça entrevista com o médico pediatra Rodrigo Aboudib

Publicado em 30 de Julho de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 jul 2025 às 11:40
Maquiagem
Maquiagem Crédito: Pixabay
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou uma cartilha com orientações para rotinas de autocuidado e beleza em crianças e adolescentes. O documento reúne informações diversas sobre os riscos do uso de maquiagem e outros cosméticos à saúde de menores. Itens de beleza - como blush, rímel e base -, tinturas para cabelo, esmaltes e produtos anti-idade podem causar reações alérgicas e levar até a alterações hormonais e toxidade neurológica. Tatuagens, piercings e desodorantes também devem ser avaliados pelos responsáveis. Em entrevista à CBN Vitória, o médico pediatra e Primeiro Secretário da SBP, Rodrigo Aboudib, explica quais são esses riscos. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - RODRIGO ABOUDIB - 30-07-25

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