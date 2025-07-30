Crianças e adolescentes podem fazer uso de maquiagem?

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou uma cartilha com orientações para rotinas de autocuidado e beleza em crianças e adolescentes. O documento reúne informações diversas sobre os riscos do uso de maquiagem e outros cosméticos à saúde de menores. Itens de beleza - como blush, rímel e base -, tinturas para cabelo, esmaltes e produtos anti-idade podem causar reações alérgicas e levar até a alterações hormonais e toxidade neurológica. Tatuagens, piercings e desodorantes também devem ser avaliados pelos responsáveis. Em entrevista à CBN Vitória, o médico pediatra e Primeiro Secretário da SBP, Rodrigo Aboudib, explica quais são esses riscos. Ouça a conversa completa!