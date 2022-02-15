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Covid-19

Criança com teste negativo pode voltar às aulas mesmo com sintomas, avalia Fiocruz

A entrevistada é a coordenadora do Grupo de Trabalho Retorno às Atividades Escolares Presenciais da Fiocruz, Patrícia Canto

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 12:23

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 fev 2022 às 12:23
Escola, colégio, sala de aula
Sala de aula Crédito: Kzenon/Canva Pro
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou na última sexta-feira (11) uma nota técnica que atualiza as orientações e cuidados para a volta às aulas no contexto da variante Ômicron. O documento recomenda o fechamento da sala em aulas presenciais que tiver três ou mais casos de Covid-19 confirmados, ou surto local. O fechamento da escola, segundo a instituição, deve ocorrer apenas por recomendação das autoridades sanitárias locais. O documento ainda reforça a importância do esquema vacinal completo e de manter os demais protocolos sanitários. É o que explica a coordenadora do Grupo de Trabalho Retorno às Atividades Escolares Presenciais da Fiocruz, Patrícia Canto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Patrícia Canto - 15-02-22.mp3

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