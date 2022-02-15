Criança com teste negativo pode voltar às aulas mesmo com sintomas, avalia Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou na última sexta-feira (11) uma nota técnica que atualiza as orientações e cuidados para a volta às aulas no contexto da variante Ômicron. O documento recomenda o fechamento da sala em aulas presenciais que tiver três ou mais casos de Covid-19 confirmados, ou surto local. O fechamento da escola, segundo a instituição, deve ocorrer apenas por recomendação das autoridades sanitárias locais. O documento ainda reforça a importância do esquema vacinal completo e de manter os demais protocolos sanitários. É o que explica a coordenadora do Grupo de Trabalho Retorno às Atividades Escolares Presenciais da Fiocruz, Patrícia Canto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Patrícia Canto - 15-02-22.mp3