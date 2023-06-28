Criança com autismo faz desenho para vender na escola, ninguém compra e história viraliza

Uma mensagem mostrando o apoio de um tio ao "empreendimento" artístico do sobrinho autista José Renato Caliari, de 9 anos, que decidiu vender os desenhos na escola e não conseguiu, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (26) e já passava de 4 milhões de visualizações.

No texto publicado no Twitter, o advogado Fabrício Belo, que mora em Cariacica, na Grande Vitória, conta que resolveu comprar um dos desenhos do sobrinho depois que soube pela irmã que ele estava chateado porque ninguém quis comprar "sua arte" na escola onde estuda. No diálogo, o menino pergunta qual desenho o tio vai querer, combina o prazo de entrega e diz que cada peça custa R$ 2 e está na promoção. Em entrevista, o tio contou que a repercussão surpreendeu a família. Agora, o sobrinho está recebendo muitas mensagens de carinho e inúmeras encomendas de desenhos. Até famosos como a atriz Mel Maia divulgaram a história. A conta criada no Instagram nesta terça já passa de 40 mil seguidores. O endereço na rede social é @joserenatocali