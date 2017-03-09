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ENTREVISTA

Criação de plano popular provoca discussão sobre saúde pública

Publicado em 09 de Março de 2017 às 19:37

Publicado em 

09 mar 2017 às 19:37
O governo federal anunciou ontem uma espécie de socorro aos planos de saúde privados que operam no país e reclamam de prejuízos de caixa. Um conjunto de três modalidades do chamado “Plano de Saúde Popular” seguiu para análise da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que vai dizer, em prazo ainda não definido, se a medida é legal e pode ser implementada total ou parcialmente. Entre os planos, as coberturas mais restritas preveem até pacotes sem internação ou urgência.
Em tese os preços serão mais baixos para os serviços oferecidos, mas não foi divulgado ainda nenhum valor de mensalidade para os eventuais usuários que aderirem. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a doutora em bio-ética e coordenadora do curso de doutorado em Direito da FDV, Elda Bussinguer, analisa que a saúde é de custeio alto e o governo não pode passar a ideia que a área tenha baixo custo, ou incentivar a procura da população para os planos privados. Ouça e entenda:
Entrevista - Fabio Botacin - Professora Elda - 09-03-17.mp3

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