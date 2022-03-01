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Imóveis no ES

Crescimento do mercado imobiliário no Espírito Santo foi de 25% em 2021

Para 2022, ano de eleições e ainda de pandemia, o setor mantém o otimista em terras capixabas

Publicado em 01 de Março de 2022 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 mar 2022 às 12:26
Condomínio, imóvel, inadimplência
Mercado de imóveis Crédito: Adobe Stock
Em 2021, o setor imobiliário do Espírito Santo cresceu 25%, acompanhado o cenário nacional. Na Grande Vitória foram 6.099 novas unidades residenciais ano passado, contra 4.519 em 2020. Falando de todo o país, em 2021, o setor somou 265.678 unidades lançadas e em 2020 foram 211.062. Para 2022, ano de eleições e ainda de pandemia, o setor mantém o otimista em terras capixabas. Alexandre Schubert, Diretor da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), explica os números no Estado. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim -Alexandre Schubert - 01-03-22

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