Crescimento do mercado imobiliário no Espírito Santo foi de 25% em 2021

Em 2021, o setor imobiliário do Espírito Santo cresceu 25%, acompanhado o cenário nacional. Na Grande Vitória foram 6.099 novas unidades residenciais ano passado, contra 4.519 em 2020. Falando de todo o país, em 2021, o setor somou 265.678 unidades lançadas e em 2020 foram 211.062. Para 2022, ano de eleições e ainda de pandemia, o setor mantém o otimista em terras capixabas. Alexandre Schubert, Diretor da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), explica os números no Estado. Confira!