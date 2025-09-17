Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Crescimento da frota de motos reacende debate sobre mudanças no trânsito brasileiro
Veículos

Crescimento da frota de motos reacende debate sobre mudanças no trânsito brasileiro

Ouça entrevista com o especialista em Direito, Educação e Segurança no Trânsito, Josimar Amaral

Publicado em 17 de Setembro de 2025 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 set 2025 às 11:49
Motocicleta, moto, motociclista
Motocicleta, moto, motociclista Crédito: Pexels
Até o final de julho deste ano, o Brasil já contava com uma frota de pouco mais de 29,2 milhões de motocicletas, segundo dados da secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). No Espírito Santo, o número de motos registradas chegou a 599.871 unidades, com destaque para o município de Cariacica, que lidera o ranking estadual com 49.021 motos. Os números constam nos relatórios "Frota por UF" e "Frota por Município", disponíveis no site do Ministério dos Transportes.
Em relação ao mesmo período de 2024, houve um crescimento tanto nacional quanto estadual. No ano passado, o país tinha 27.712.300 motocicletas registradas, enquanto o Espírito Santo contava com 561.255 — um aumento de pouco mais de 5% no Brasil e de quase 7% no Estado.
Com a frota de motos em crescimento, voltam à tona os debates sobre a necessidade de mudanças nas políticas públicas de trânsito. Especialistas apontam que a presença crescente de motociclistas exige ajustes na fiscalização, revisão na formação dos condutores e investimentos em segurança viária.
Em entrevista à CBN Vitória, o especialista em Direito, Educação e Segurança no Trânsito, Josimar Amaral, chama a atenção para o aumento dos acidentes envolvendo motociclistas, principalmente entre jovens recém-habilitados. Para ele, as cidades precisam se adaptar a esse crescimento. Acompanhe a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - JOSIMAR CAMPOS - 17-09-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Contêineres
Novo tarifaço: como ação dos EUA contra o Brasil traz risco à economia do ES
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com cartaz em defesa do Pix
PT vincula tarifaço a Flávio Bolsonaro e tenta emplacar rótulo de 'Tariflávio'
Segundo a Polícia Civil, a suspeita já havia trabalhado para a família da vítima e o crime teria sido premeditado.
Ex-cuidadora suspeita de matar idoso é presa em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados