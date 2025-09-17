Crescimento da frota de motos reacende debate sobre mudanças no trânsito brasileiro

Motocicleta, moto, motociclista Crédito: Pexels

Até o final de julho deste ano, o Brasil já contava com uma frota de pouco mais de 29,2 milhões de motocicletas, segundo dados da secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). No Espírito Santo, o número de motos registradas chegou a 599.871 unidades, com destaque para o município de Cariacica, que lidera o ranking estadual com 49.021 motos. Os números constam nos relatórios "Frota por UF" e "Frota por Município", disponíveis no site do Ministério dos Transportes.

Em relação ao mesmo período de 2024, houve um crescimento tanto nacional quanto estadual. No ano passado, o país tinha 27.712.300 motocicletas registradas, enquanto o Espírito Santo contava com 561.255 — um aumento de pouco mais de 5% no Brasil e de quase 7% no Estado.

Com a frota de motos em crescimento, voltam à tona os debates sobre a necessidade de mudanças nas políticas públicas de trânsito. Especialistas apontam que a presença crescente de motociclistas exige ajustes na fiscalização, revisão na formação dos condutores e investimentos em segurança viária.

Em entrevista à CBN Vitória, o especialista em Direito, Educação e Segurança no Trânsito, Josimar Amaral, chama a atenção para o aumento dos acidentes envolvendo motociclistas, principalmente entre jovens recém-habilitados. Para ele, as cidades precisam se adaptar a esse crescimento. Acompanhe a conversa completa!