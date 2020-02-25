Cresce o número de mulheres solteiras agredidas na Serra

Um mapeamento feito pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra apontou que cresceu o número de mulheres solteiras agredidas. O estudo aponta que no ano de 2016, 31% das atendidas pela secretaria eram casadas e os outros 69% eram mulheres em outros tipos de relação com seus agressores, solteiras, mães, filhas, entre outras. Já em 2019, 43% delas sãs solteiras. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Malini, explica os detalhes revelados pelo estudo. Acompanhe!