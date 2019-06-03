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Cresce número de capixabas com declaração de saída definitiva do país

Dados da Receita Federal apontam que, até o final de maio, 142 capixabas realizaram o pedido de emissão da Declaração de Saída Definitiva do País (DSDP). O número, ao longo de todo o ano de 2018, foi de 92.

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 18:02

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 jun 2019 às 18:02
Os últimos meses registraram um aumento no número de capixabas que deixaram o país para morar no exterior. Dados da Receita Federal apontam que, entre janeiro e maio, 142 capixabas registraram o pedido de emissão da Declaração de Saída Definitiva do País (DSDP). Para se ter ideia, a quantidade desse tipo de pedido ao longo de todo o ano de 2018 foi de 92. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o economista Juliano César Gomes aponta que os aspectos econômicos estão envolvidos numa decisão como essa.
Segundo ele, há fatores de "força maior" que motivam uma saída assim, como desastres ambientais, guerras e perseguições políticas. No caso dos brasileiros, o cenário econômico tem grande peso. “As pessoas também deixam seu país de origem visando à obtenção de emprego e melhores perspectivas de vida em outras nações”, explica.
Mas ele ressalta que o números de 2019 ainda refletem o movimento iniciado após a crise de 2016, com destaque para momentos de incerteza política e baixo crescimento, como no ano passado. 
“No Brasil, desde a década de 1980, temos experimentado o fenômeno de imigração de parte de sua mão de obra que acaba buscando melhores oportunidades de trabalho em países desenvolvidos, especialmente, países europeus e os EUA”, explica. E ressalta que há situações no mercado de trabalho que há saturação, tanto aqui quanto no exterior, que refletem diretamente o impacto da tecnologia, por exemplo. 
Entrevista - Fabio Botacin - Juliano Gomes - 03-06-19.mp3
 
Brasileiros movimentam mercado imobiliário no Exterior
Ao longo dos últimos anos, destinos da Europa, como Portugal, passaram a ser alvo dos brasileiros que saem do seu país de origem. A contatação é da diretora do Departamento Internacional de Imóveis da Axpe, Luiza Cazarin. Ela explica que a maioria dos clientes brasileiros está buscando em Portugal, em regiões como Porto e Lisboa, um local para moradia. Argentina, Chile e Estados Unidos também são preferência - Estados Unidos com menor ênfase que no passado. Ela também explica que um brasileiro, ao realizar um investimento no exterior, é obrigado a declará-lo ao Banco Central. 
Entrevista - Fabio Botacin - Luiza Casarin - 03-06-19.mp3

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