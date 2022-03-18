Cresce no ES número de pessoas sem comida no prato e que dependem de doações

Pobreza e fome Crédito: Pixabay

O empobrecimento da população capixaba. As estatísticas impressionam ao mostrarem que, no Espírito Santo, 1,1 milhão de pessoas estão na linha da pobreza e outras 394 mil vivem em situação extrema, número superior ao da população da capital Vitória. É gente demais. Histórias de pessoas que não tem um prato de comida garantido. São milhares delas que dependem de doações para terem o que comer hoje. Estas histórias fazem parte das reportagens especiais da jornalista Aline Nunes, exibidas esta semana pela CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - Aline Nunes - Mais de 390 mil pessoas no ES não têm comida para se alimentar todos os dias - 14-03-22

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - ALINE NUNES - POBREZA 02 - 18-03-22

Uma estratégia que pode assegurar alimentação de qualidade com baixo custo é a implantação de restaurantes populares. Na Grande Vitória, há projetos em análise, mas ainda nenhuma proposta a curto prazo. O que as prefeituras podem fazer, por exemplo, para dar dignidade a essas pessoas? Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Assistência Social de Vitória, Cintya Schulz, fala sobre o tema!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Cintya Schulz - 18-03-22

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que a Equipe Especializada de Abordagem Social, realiza ações em diversos pontos da cidade. O trabalho realizado é de convencimento com as pessoas em situação de rua que podem aceitar ou não os serviços. O município, oferta atendimento psicossocial, supre a necessidade básica de uma pessoa com alimentação e higienização no Centro Pop, localizado no bairro Divino ES, onde são ofertadas 4 refeições diárias, sendo; café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. No local também é possível realizar a higiene pessoal seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção a Covid-19.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica realiza a entrega de cestas básicas emergenciais para famílias em situação de vulnerabilidade social moradoras de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). As famílias beneficiadas devem ser cadastraras no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e encaminhadas ao Banco de Alimentos de Cariacica. Para as pessoas em situação de rua há o Centro Pop, onde é oferecido café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.

Serra

A Secretaria de Assistência Social da Serra (Semas) informa que faz a distribuição de cestas básicas às famílias que possuem renda mensal per capita de R$ 0,00 a R$ 200,00; isto é, as que se encontram em estado de extrema pobreza e pobreza, independentemente de serem ou não cadastradas nos CRAS, CREAS e Cadastro Único. O acesso à cesta ocorre mediante ao atendimento técnico realizado nos equipamentos da Assistência Social. Além disso, para enfrentar a pandemia da Covid-19 o município forneceu o Cartão Serra Social, no valor de R$ 1.848, distribuídos em 12 parcelas de R$ 154, para famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao todo 4.233 famílias recebem o benefício que é concedido àquelas inseridas no CadÚnico, respeitando os critérios estabelecidos em lei.

Milhares de pessoas dependem de doações para ter o que comer, mas projetos sociais também passam por dificuldades com a falta de itens para compor cestas básicas e atender aqueles que batem à porta. Essa é a situação do "Recriar", com atuação em Vila Velha, que se propõe a dar assistência a centenas de famílias com atendimentos diversos, e sobretudo a crianças com atividades culturais e esportivas, mais a alimentação. Como ainda está em fase de regularização de documentos, o que permitiria receber aporte financeiro de empresas e poder público, por exemplo, é no boca a boca que a idealizadora Melissa Emanuelle da Vitória Alves tenta sustentar o projeto. Ouça detalhes do seu relato!