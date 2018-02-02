Cresce insatisfação de consumidores com despacho de bagagens em voos

Pouco mais de um ano após a regulamentação da cobrança pelo despacho de bagagens em viagens aéreas, as reclamações em torno do serviço aumentaram. Site nacional que reúne reclamações de consumidores fez uma pesquisa que mostra o aumento no número da insatisfação entre os passageiros. Segundo o levantamento entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017 foram mais de 6,3 mil reclamações relacionadas ao despacho de bagagens. Desse total, 37% foram feitas no segundo semestre de 2017, quando a norma passou a valer. De julho a dezembro de 2017 foram 2.334 reclamações.

No programa CBN Cotidiano, o presidente da Comissão Especial do Direito do Consumidor da OAB-ES, Cassio Drumond Magalhães, explicou que o consumidor não tem informações precisas sobre os valores que são cobrados pra despachar as bagagens e que isso se repete na maior parte das companhias. O especialista, também na entrevista, analisou que não se viu relação direta com a cobrança pelo despacho e a queda no valor da passagem, sendo que esse argumento foi utilizado no anúncio das novas regras para o setor.

Ouça as explicações na íntegra:

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