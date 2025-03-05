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Direito

Cresce arrecadação sobre herança e ES mantém alíquota fixa de 4%

Ouça entrevista com o advogado Alexandre Dalla Bernardina

Publicado em 05 de Março de 2025 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2025 às 12:01
A pensão alimentícia se encaixa nos rendimentos tributáveis, e por isso deve ser declarada no Imposto de Renda.
Impostos Crédito: Freepik
A arrecadação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conhecido como Imposto de Herança, cresceu 27% no Espírito Santo durante o ano de 2024. No Estado, a alíquota fixa é de 4% tanto para doações como para heranças. Conforme a Reforma Tributária aprovada em 2023, cada Estado deve estabelecer alíquotas progressivas até o percentual de 8%, o que dobrará o valor do imposto em muitos casos, Para 2025, o Governo do Estado manteve a alíquota de 4% para o imposto. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Alexandre Dalla Bernardina explica o que é esse imposto e avalia se o o momento é oportuno para quem busca realizar planejamento sucessório. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Dalla Bernardina - 05-03-25.mp3
Em nota a secretaria de Estado da Fazenda informou que a Reforma Tributária não institui um prazo para mudança de alíquota e que, por enquanto, não há definição a esse respeito para 2026 no Espírito Santo. 

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