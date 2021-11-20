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Direito do consumidor

Créditos para voos cancelados na pandemia: conheça seus direitos!

As orientações são do advogado Igor Marchetti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 12:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 nov 2021 às 12:19
Avião, voo, cabine, viagem
Voos cancelados pela pandemia Crédito: Pexels
A pandemia causou o cancelamento de diversos voos, e o dinheiro usado pelos clientes para comprar as passagens acabou virando um crédito para voos futuros. Mas o que era para ser fácil virou uma dor de cabeça! Os Procons brasileiros receberam mais de 64 mil reclamações relacionadas a transporte aéreo, 36% a mais do que no mesmo período do ano passado, principalmente ligadas a remarcações. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado Igor Marchetti, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), explica os direitos do consumidor nestes casos. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Igor Marchetti - 06-11-21

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