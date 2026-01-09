Crédito consignado lidera a queixa dos capixabas no Procon Estadual

Um "raio-X" das queixas dos consumidores no Espírito Santo. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) encerrou 2025 com 43.670 atendimentos realizados e o crédito consignado esteve como o principal motivo de queixa dos consumidores, com 6.209 registros no ano. Na sequência, aparecem reclamações relacionadas a cartões de crédito (4.350), crédito pessoal (3.306), eletrodomésticos e eletrônicos (2.080) e serviços de internet (2.057). As negociações de superendividamento ocuparam a sexta posição (1.682), seguidas por serviços bancários (1.651), energia elétrica (1.301), financiamento de veículos (1.191) e demandas relacionadas a água e esgoto (796).