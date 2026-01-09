Crédito consignado lidera a queixa dos capixabas no Procon Estadual

Um "raio-X" das queixas dos consumidores no Espírito Santo. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) encerrou 2025 com 43.670 atendimentos realizados e o crédito consignado esteve como o principal motivo de queixa dos consumidores, com 6.209 registros no ano. Na sequência, aparecem reclamações relacionadas a cartões de crédito (4.350), crédito pessoal (3.306), eletrodomésticos e eletrônicos (2.080) e serviços de internet (2.057). As negociações de superendividamento ocuparam a sexta posição (1.682), seguidas por serviços bancários (1.651), energia elétrica (1.301), financiamento de veículos (1.191) e demandas relacionadas a água e esgoto (796).
Ao longo do ano, os principais motivos que levaram os consumidores a procurarem o Instituto estiveram relacionados a negociações de dívidas, cobranças indevidas, empréstimos consignados não autorizados e refinanciamentos realizados sem consentimento. Também foram recorrentes os problemas contratuais, como cláusulas abusivas, alterações unilaterais e descumprimento de contratos, além de serviços não contratados e falhas na qualidade de produtos e serviços. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Letícia Coelho Nogueira - 09-01-25.mp3
- COMO RECLAMAR:
Os consumidores podem registrar reclamações pessoalmente na sede do Procon-ES, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, no Centro, em Vitória, de segunda-feira a sexta-feira, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br.
Outra unidade do Procon-ES está localizada no Faça Fácil, em Cariacica, que atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, até as 13 horas. O agendamento para o Faça Fácil deve ser feito pelo site www.facafacil.es.gov.br.
A população também pode registrar reclamações e denúncias, sem sair de casa, pelo site procon.es.gov.br. As dúvidas podem ser formalizadas pelo WhatsApp (27) 3134-8499.
- DOCUMENTOS:
É importante que o consumidor apresente cópia dos documentos pessoais (Carteira de Identidade, CPF) e dos comprovantes da compra ou da prestação de serviço (nota fiscal, ordem de serviço, contrato, boletos, entre outros).