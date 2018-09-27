Crédito consignado com garantia do FGTS: tire suas dúvidas

Os 36,9 milhões de trabalhadores formais do país poderão usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia para o crédito consignado a partir desta quarta-feira (26). A Caixa será a primeira a oferecer a nova linha de financiamento, que também poderá ser operada por outros bancos.

Os juros da nova linha não poderão ultrapassar 3,5% ao mês. Segundo o governo, este percentual é até 50% menor que de outras operações de crédito disponíveis no mercado. O prazo de pagamento será de 48 meses. Saiba mais na entrevista concedida pelo economista Eduardo Araújo ao programa CBN Cotidiano:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - John Gomes - Eduardo Araújo - 27-09-18

MAIS DETALHES:

Pelas regras, os trabalhadores podem dar como garantia até 10% do saldo da conta do FGTS e a totalidade da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Estes valores podem ser retidos pelo banco no momento em que o trabalhador perder o vínculo com a empresa em que estava quando fez o empréstimo consignado.

Com as mudanças anunciadas, as empresas privadas interessadas em que seus trabalhadores tenham acesso a essa linha de empréstimos devem se conveniar a um dos bancos integrantes do sistema implantado pela Caixa.

Os bancos passarão a poder realizar uma consulta prévia para apurar a margem consignável de cada trabalhador no FGTS – o que antes não era permitido.

Com as mudanças, o governo espera que o juro do crédito consignado oferecido à iniciativa privada possa se aproximar das taxas médias praticadas atualmente pelo mercado para os servidores públicos (1,75% ao mês).

Requisitos:

Os interessados em obter o crédito da Caixa devem preencher, dentre outros, os seguintes critérios:

- empregador possuir convênio de consignado ativo com a Caixa;

- empregado possuir margem consignável disponível para averbação de parcela em folha de pagamento;

- empregado com vínculo empregatício de, no mínimo, 12 meses junto à empresa do setor privado;

- cliente receber salário em conta corrente da Caixa;

- ter saldo de FGTS compatível com o valor do empréstimo desejado;