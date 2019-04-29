Crediário no cartão de crédito: essa opção é vantajosa ao consumidor?

Há alguns anos, para fazer compras no crediário era preciso fazer um carnê, que era permitido pela empresa responsável pela venda e o pagamento era realizado sempre na mesma data de vencimento, certo? Nos dias atuais o sistema antigo de crediário ainda existe em muitos estabelecimentos, mas agora os bancos lançaram uma nova modalidade: o crediário no cartão de crédito.

Levantamento da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor aponta que, a modalidade, embora pareça boa para o consumidor, na realidade não é vantajosa e pode se tornar mais uma causa do superendividamento do brasileiro. A tendência, com essa modalidade, é o fim do parcelamento sem juros no cartão de crédito.

Juliana Moya, Especialista em Relações Institucionais da Proteste, explica que é sempre importante alertar que caso o consumidor opte por utilizar o crediário do cartão de crédito, fique atento às taxas de juros, ao prazo e ao valor total da compra, além de pagar as faturas rigorosamente em dia. O ideal é que o consumidor evite compras com prazos extensos visando parcelas menores, pois assim estará pagando juros mais altos e pode até causar um descontrole no orçamento. Confira!