CREA-ES encontra 8,4 mil obras com irregularidades em fiscalizações no último ano

O Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo (CREA-ES) fiscalizou mais de 32 mil obras no ano passado e constatou que pelo menos 8,4 mil apresentaram irregularidades. Entre as irregularidades mais comuns estão o exercício ilegal da profissão e a ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o gerente de fiscalização do CREA, o engenheiro agrônomo José Adilson de Oliveira, revela que 45% das irregularidades são de pessoas leigas que assumem funções de responsabilidade técnica. Ouça e entenda.