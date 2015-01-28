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ENTREVISTA

CREA-ES encontra 8,4 mil obras com irregularidades em fiscalizações no último ano

Entre as irregularidades mais comuns estão o exercício ilegal da profissão e a ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica

Publicado em 27 de Janeiro de 2015 às 22:07

Publicado em 

27 jan 2015 às 22:07
O Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo (CREA-ES) fiscalizou mais de 32 mil obras no ano passado e constatou que pelo menos 8,4 mil apresentaram irregularidades. Entre as irregularidades mais comuns estão o exercício ilegal da profissão e a ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o gerente de fiscalização do CREA, o engenheiro agrônomo José Adilson de Oliveira, revela que 45% das irregularidades são de pessoas leigas que assumem funções de responsabilidade técnica. Ouça e entenda.
Entrevista - Fábio Botacin - José Adilson - 27-01-15

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