Crea-ES constata problemas estruturais em muro na Praia da Areia Preta

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) enviará um ofício para a Prefeitura Municipal de Guarapari alertando para o risco iminente de quedas e acidentes aos frequentadores da Praia da Areia Preta, em Guarapari. A decisão foi tomada na última sexta-feira (03), após vistorias técnica e fiscal do Conselho no muro do calçadão da Praia.
Em março de 2022, o muro de arrimo do local cedeu após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar. Na ocasião, a área foi interditada e a equipe multidisciplinar do Crea-ES realizou uma vistoria para avaliar os riscos de colapso da estrutura. Agora, o novo muro, construído há menos de um ano, preocupa os moradores e pedestres da Praia da Areia Preta.
Durante a ação realizada na última sexta (03), as equipes concluíram que a estrutura da obra requer ajustes e ainda precisa ser finalizada. O município também será alertado sobre a falta de acessibilidade no local. Giuliano Battisti, gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES, explica a situação e o alerta à prefeitura. Confira.
Entrevista Patricia Vallim - Giuliano Battisti - 07-02-23.mp3
NOTA PREFEITURA GUARAPARI
- A Secretaria de Obras está acompanhando a situação, e também informa que foi realizada uma visita técnica da equipe da Secretaria com a Defesa Civil Municipal ao local. Foi constatado que o descalce do muro não compromete a estrutura da engenharia e a fissura apresentada já foi tratada. O Guarda Corpo será instalado em breve. A equipe de manutenção irá verificar a situação da calçada e escada nesta semana.