Cracolândia em São Paulo reacende debate sobre internação compulsória

Internação Compulsória é ou não o melhor caminho para retirar os usuários de drogas das ruas? A CBN Vitória convidou dois psiquiatras de opiniões divergentes para debater o tema. Contra a internação compulsória em massa está a médica Melina Silva Cruz. A favor da internação compulsória, como medida para salvar vidas está o médico José Nazar. O recurso à internação psiquiátrica está previsto na lei 10.216, a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, de 2001. A norma fala em três tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Ouça o debate.