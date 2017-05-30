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Cracolândia em São Paulo reacende debate sobre internação compulsória

Ouça as análises de dois psiquiatras com visões divergentes sobre o assunto

Publicado em 30 de Maio de 2017 às 12:42

Publicado em 

30 mai 2017 às 12:42
Tumulto na Cracolândia teria começado após ronda policial Crédito: Bruno Ribeiro Estadão
Internação Compulsória é ou não o melhor caminho para retirar os usuários de drogas das ruas? A CBN Vitória convidou dois psiquiatras de opiniões divergentes para debater o tema. Contra a internação compulsória em massa está a médica Melina Silva Cruz. A favor da internação compulsória, como medida para salvar vidas está o médico José Nazar. O recurso à internação psiquiátrica está previsto na lei 10.216, a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, de 2001. A norma fala em três tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Ouça o debate.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Melina Silva Cruz e Dr. José Nazar

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