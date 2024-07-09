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CPF na nota? Saiba como ganhar dinheiro de "cashback" em Vitória

Ouça entrevista com a secretária Municipal de Fazenda, Neyla Tardin

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jul 2024 às 10:38
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
CPF Crédito: Edson Chagas
“CPF na nota?”. Hoje existem programas, a nível estadual e municipal, que incentivam a emissão da nota fiscal e para isso dão benefícios àqueles que pedem o documento. Na Capital capixaba, por exemplo, é possível receber em dinheiro parte dos tributos pagos pelo consumo de serviços. O programa se chama Nota Vitória e para participar, basta, primeiro, pedir notas fiscais de serviço e solicitar que sejam identificadas com seu CPF. Depois, para acompanhar seus créditos e fazer resgates, é preciso se cadastrar no Portal Nota Vitória, em nota.vitoria.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Fazenda de Vitória, Neyla Tardin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Neyla Tardin - 09-07-24.mp3

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