CPF na nota? Saiba como ganhar dinheiro de "cashback" em Vitória

“CPF na nota?”. Hoje existem programas, a nível estadual e municipal, que incentivam a emissão da nota fiscal e para isso dão benefícios àqueles que pedem o documento. Na Capital capixaba, por exemplo, é possível receber em dinheiro parte dos tributos pagos pelo consumo de serviços. O programa se chama Nota Vitória e para participar, basta, primeiro, pedir notas fiscais de serviço e solicitar que sejam identificadas com seu CPF. Depois, para acompanhar seus créditos e fazer resgates, é preciso se cadastrar no Portal Nota Vitória, em nota.vitoria.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Fazenda de Vitória, Neyla Tardin, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!