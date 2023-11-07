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Saúde

Covid: vacina é incluída no calendário anual para crianças e grupos prioritários

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, fala sobre o assunto

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2023 às 10:45
O frasco da vacina de Covid-19 da Pfizer para crianças terá cor laranja
O frasco da vacina de Covid-19 da Pfizer para crianças terá cor laranja Crédito: Paul Hennessy/SOPA Images/Sipa USA
A partir de 2024, a vacinação contra a Covid passará a ser anual para crianças e grupos prioritários. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério, a recomendação vai priorizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença: idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ethel Maciel - 07-11-23.mp3

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