Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Covid: país já tinha transmissão comunitária em fevereiro, diz estudo
Estudo com a Ufes

Covid: país já tinha transmissão comunitária em fevereiro, diz estudo

O cenário é que a circulação do novo coronavírus foi iniciada até quatro semanas antes dos primeiros casos serem registrados em países da Europa e das Américas

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 15:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 mai 2020 às 15:53
O coronavírus chegou ao Brasil antes do que se sabia e já havia transmissão comunitária também antes da detecção oficial, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores do Brasil e do Uruguai. O resultado é de uma pesquisa liderada pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), com a participação de diversos pesquisadores, entre eles da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
O cenário é que a transmissão comunitária do novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi iniciada até quatro semanas antes dos primeiros casos serem registrados em países da Europa e das Américas. O virologista e professor do Departamento de Biologia da Ufes, Edson Delatorre, participou do estudo e deu detalhes em entrevista à Rádio CBN Vitória. Segundo o trabalho, que ainda não foi revisado por outros cientistas, já no início de fevereiro o vírus começava a circular no país. 
"Quando o número de mortes começou a aumentar, isso já indicava que a contaminação aconteceu antes do que houve de registro. Pois não batia com os casos confirmados. O nosso trabalho foi olhar para trás, voltar o relógio, e observar quais foram as informações coletadas para saber se o vírus já estava sendo transmitido". 
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Edson Delatorre - 13-05-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados