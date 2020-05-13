Covid: país já tinha transmissão comunitária em fevereiro, diz estudo

O coronavírus chegou ao Brasil antes do que se sabia e já havia transmissão comunitária também antes da detecção oficial, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores do Brasil e do Uruguai. O resultado é de uma pesquisa liderada pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), com a participação de diversos pesquisadores, entre eles da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O cenário é que a transmissão comunitária do novo coronavírus (SARS-CoV-2) foi iniciada até quatro semanas antes dos primeiros casos serem registrados em países da Europa e das Américas. O virologista e professor do Departamento de Biologia da Ufes, Edson Delatorre, participou do estudo e deu detalhes em entrevista à Rádio CBN Vitória. Segundo o trabalho, que ainda não foi revisado por outros cientistas, já no início de fevereiro o vírus começava a circular no país.

"Quando o número de mortes começou a aumentar, isso já indicava que a contaminação aconteceu antes do que houve de registro. Pois não batia com os casos confirmados. O nosso trabalho foi olhar para trás, voltar o relógio, e observar quais foram as informações coletadas para saber se o vírus já estava sendo transmitido".

Ouça a entrevista: