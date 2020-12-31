Covid: o que será de um 2021 sem vacina para todos?

O ano de 2021 começa sem uma vacina contra a Covid disponível no Brasil. Na última terça-feira (29), o Ministério da Saúde afirmou que, na melhor das hipóteses, a perspectiva é começar a vacinação em 20 de janeiro, sem informar qual imunizante será utilizado. Já o prazo médio seria até 10 de fevereiro. Porém, mesmo com a vacinação começando em janeiro ou fevereiro, a prioridade será para profissionais de saúde e pessoas de grupos de riscos, e a quantidade de doses não deve ser suficiente para imunizar a maior parcela dos brasileiros. Então o que será de um 2021 sem vacina para todos?