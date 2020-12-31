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IMUNIZAÇÃO NÃO COMEÇOU

Covid: o que será de um 2021 sem vacina para todos?

Ouça a entrevista concedida pelo médico infectologista Alexandre Rodrigues da Silva à CBN Vitória

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:48

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

31 dez 2020 às 11:48
O assunto é a vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
O ano de 2021 começa sem uma vacina contra a Covid disponível no Brasil. Na última terça-feira (29), o Ministério da Saúde afirmou que, na melhor das hipóteses, a perspectiva é começar a vacinação em 20 de janeiro, sem informar qual imunizante será utilizado. Já o prazo médio seria até 10 de fevereiro. Porém, mesmo com a vacinação começando em janeiro ou fevereiro, a prioridade será para profissionais de saúde e pessoas de grupos de riscos, e a quantidade de doses não deve ser suficiente para imunizar a maior parcela dos brasileiros. Então o que será de um 2021 sem vacina para todos?
Quem responde é o médico infectologista Alexandre Rodrigues da Silva, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo. 
Entrevista - Lucas Valadão - Alexandre Rodrigues - 15.58s - 31-12-20.mp3
 

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