Covid no ES: chance de óbito foi 90% maior em pessoas com comorbidade

Pessoas que tinham pelo menos uma comorbidade tiveram 90% mais chances de evoluir a óbito por conta da covid-19. Foi o que constatou um estudo encomendado pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), feito pela empresa Vigilância Epidemiológica e Epidemiologia (Vigiepi), com base em dados do Sistema Único de Saúde (SUS). O relatório foi feito para mapear a ação do novo coronavírus no Estado. A análise concluiu ainda que pessoas com 60 anos ou mais tiveram 11,6 vezes mais chances de evoluir a óbito. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do CRM-ES, Celso Murad, apresenta um panorama detalhado dos resultados obtidos. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Celso Murad - 27-10-20

Os dados utilizados foram coletados de março a 15 de setembro de 2020. Segundo a análise, constatou-se que o achatamento da curva de casos e óbitos aconteceu entre meados de julho e 15 de setembro. De acordo com o trabalho, a ocorrência de óbitos acompanha a curva de casos, o que sugere que não houve influência nas mortes pela sobrecarga do sistema de saúde ou pela introdução de tratamentos.