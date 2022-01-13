Covid no ES: aumento de quase 300% nos casos confirmados

Ômicron, variante do novo coronavírus, aumenta casos do ES Crédito: Freepik

O momento é de alerta por conta dos impactos da variante Ômicron. De acordo com Pablo Lira, Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santo Neves (IJSN), entre a última semana de 2021 e a primeira de 2022, as semanas epidemiológicas 52/2021 e 01/2022, houve um grande aumento dos casos confirmados da Covid-19 no Espírito Santo, a exemplo do que está acontecendo em inúmeros países.

Como exemplo, ele citou Vitória que registrou aumento de 412%; Vila Velha, com expansão de 331%; e a Serra, que teve elevação de 265%. A média estadual de crescimento dos casos confirmados foi de 295%. Confira!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Patricia Vallim - Pablo Lira - 13-01-22