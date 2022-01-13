Covid no ES: aumento de quase 300% nos casos confirmados

O momento é de alerta por conta dos impactos da variante Ômicron. De acordo com Pablo Lira, Diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santo Neves (IJSN), entre a última semana de 2021 e a primeira de 2022, as semanas epidemiológicas 52/2021 e 01/2022, houve um grande aumento dos casos confirmados da Covid-19 no Espírito Santo, a exemplo do que está acontecendo em inúmeros países.
Como exemplo, ele citou Vitória que registrou aumento de 412%; Vila Velha, com expansão de 331%; e a Serra, que teve elevação de 265%. A média estadual de crescimento dos casos confirmados foi de 295%. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Pablo Lira - 13-01-22
Ele destaca também, que, "por mais que os registros de novos casos estejam aumentando rápido demais, os óbitos não estão acompanhando o ritmo intenso de crescimento. Essa é uma evidência que sinaliza a relevância das vacinas para o controle da pandemia e preservação de vidas". E completa que "o caminho para superar essa fase de expansão da pandemia é: testagem, vacinação, máscaras, reforço na higienização das mãos, e evitar aglomerações."