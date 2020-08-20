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Covid: MP constata mais de 800 casos em institutos para idosos

Ouça entrevista com a promotora de Justiça, Elaine Costa de Lima, dirigente do Centro de Apoio Cível e de Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Espírito Santo

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 ago 2020 às 11:40
O acompanhamento semanal feito pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) nas instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) contabilizou 810 casos confirmados de Covid-19 até a última sexta-feira (14), com 71 casos evoluindo ao óbito.
Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta (20), a promotora de Justiça Elaine Costa de Lima, dirigente do Centro de Apoio Cível e de Defesa da Cidadania (CACC) do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), explica como tem sido feito o monitoramento e a assistência aos lares e alerta que as mortes por coronavírus em idosos já representam 75% dos casos totais de óbitos pela doença no Estado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Elaine Costa de Lima - 20-08-20

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