Covid: mercado privado não tem previsão de recebimento de vacinas

Em meio à corrida pela vacina contra o novo coronavírus, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC) afirmou, nesta semana, que não existe previsão a curto prazo de abastecimento para o mercado privado. Isso porque, de acordo com a associação, toda a produção mundial do imunizante está dedicada ao pleno atendimento dos governos. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (04), a médica Márcia Faria Rodrigues, membro da diretora científica da Associação, explicou que a vacina só pode ser considerada após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que primeiro deve ser atendida a demanda dos grupos prioritários através da rede pública do SUS.