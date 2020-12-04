Covid: mercado privado não tem previsão de recebimento de vacinas

Em meio à corrida pela vacina contra o novo coronavírus, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC) afirmou, nesta semana, que não existe previsão a curto prazo de abastecimento para o mercado privado. Isso porque, de acordo com a associação, toda a produção mundial do imunizante está dedicada ao pleno atendimento dos governos. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (04), a médica Márcia Faria Rodrigues, membro da diretora científica da Associação, explicou que a vacina só pode ser considerada após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que primeiro deve ser atendida a demanda dos grupos prioritários através da rede pública do SUS.
Segundo a médica, não faz sentido, nem é possível, travar uma disputa agora com os governos. "A prioridade mundial neste momento é direcionar a vacina para os grupos de risco. Se você distribui doses agora para as clínicas privadas, como garante que a vacina vai chegar primeiro em quem realmente precisa?".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra Marcia Faria - 04-12-20