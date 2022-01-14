Covid: Guarapari tem aumento de 630% de casos confirmados

O avanço da variante Ômicron impacta no crescimento do número de casos confirmados da Covid no Espírito Santo. Quem explica é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, em entrevista ao CBN Cotidiano. "Nessa primeira semana epidemiológica de janeiro tivemos um aumento de casos confirmados da doença em vários municípios, já como efeito da variante Ômicron", explica. Um exemplo é Guarapari.
A cidade teve aumento de 630% de casos confirmados da doença - a comparação é da última semana de dezembro de 2021 com a primeira semana de janeiro deste ano. Segundo Lira, os motivos estão ligados a maior circulação e aglomeração de pessoas na cidade, além da característica da variante Ômicron, mais transmissível. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Aurelio de Freitas - Pablo Lira - 14-01-22.mp3