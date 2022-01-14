Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cenário de atenção

Covid: Guarapari tem aumento de 630% de casos confirmados

Os dados são trazidos pelo diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 17:46

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

14 jan 2022 às 17:46
Praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
O avanço da variante Ômicron impacta no crescimento do número de casos confirmados da Covid no Espírito Santo. Quem explica é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, em entrevista ao CBN Cotidiano. "Nessa primeira semana epidemiológica de janeiro tivemos um aumento de casos confirmados da doença em vários municípios, já como efeito da variante Ômicron", explica. Um exemplo é Guarapari
A cidade teve aumento de 630% de casos confirmados da doença - a comparação é da última semana de dezembro de 2021 com a primeira semana de janeiro deste ano. Segundo Lira, os motivos estão ligados a maior circulação e aglomeração de pessoas na cidade, além da característica da variante Ômicron, mais transmissível. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Aurelio de Freitas - Pablo Lira - 14-01-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados